У Німеччині вимагають встановити ліміт на прийом біженців

На їхню думку, адекватною була б цифра в 200 тис. осіб в 2016 році, яку раніше озвучив прем'єр-міністр Баварії Хорст Зеехофер, пише Росбалт.

В опитуванні дослідницького інституту Emnid, проведеного з 5 по 7 січня, взяла участь 501 особа. 48% опитаних висловилися за введення запропонованого ліміту, проти проголосували 44%.

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Згідно з опитуванням, ставлення до мігрантів стало визначальним у політичних уподобаннях німців. В числі лідерів залишаються блок християнської партії ХДС/ХСС (39%), Соціал-демократична партія Німеччини, яка втратила один відсоток (23%), і ліві (10%). Трохи менш популярною стала "Альтернатива для Німеччини" (8%), у той час як число прихильників "зелених" додало один відсоток (10%).

У новорічну ніч в Кельні та низці інших німецьких міст відбувалися масові напади мігрантів, метою яких були, переважно, жінки. У поліцію надійшли сотні заяв про пограбування, домагання та зґвалтування. Влада ФРН не виключає, що напади могли бути сплановані.