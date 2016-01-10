До поліції надійшло понад 500 заяв щодо нападів у Кельні в новорічну ніч

Про це у неділю, 10 січня, повідомила поліція міста. У сорока відсотках заяв йдеться про сексуальні злочини. Задля розгляду усіх заяв кількість слідчих у групі з назвою "Новий рік" було збільшено до понад сотні, передає Deutsche Welle.

Напередодні поліція повідомляла про 379 таких заяв. Розслідування фокусується, за словами правоохоронців, на пошуку підозрюваних з північноафриканських країн. При цьому йдеться переважно про "шукачів притулку та осіб, які нелегально перебувають у Німеччині", цитує заяву поліції інформагенція epd.

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Поліція відкрила провадження проти 20 підозрюваних, одного з них - 19-річного марокканця - затримали напередодні ввечері у місті Ґютерсло.

Нагадаємо, напередодні канцлер Анґела Меркель застерегла від замовчування здійснюваних шукачами притулку злочинів. Меркель висловила впевненість у досягненні найближчим часом компромісу із соціал-демократами щодо посилення законодавства стосовно прохачів притулку, які здійснюють злочини. На сьогодні позбавлення права на притулок та депортація з Німеччини можливі, якщо людина, яка отримала статус біженця, за вироком суду позбавлена волі на термін не менше трьох років.

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Нагадаємо, у новорічну ніч в Кельні на привокзальній площі сталися напади на жінок. Близько ста мешканок міста і туристів повідомили про домагання і пограбування, які здійснювали чоловіки «арабської і північноафриканської» зовнішності.

У зв'язку з нападами поліція допитала 31 людину, 18 з них виявилися мігрантами, які очікують рішення про статус біженців у Німеччині.

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Голова поліції Кельна був відсторонений від посади через неадекватну реакцію відомства на напади. У ЗМІ повідомлялося, що поліцейські були бездіяльні.

Схожі напади також відбулися в Гамбурзі та Штутгарті.