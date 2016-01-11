Віце-канцлер ФРН вважає, що біженців потрібно обмежити у виборі місця проживання через "проблему гетто"

Про це Габріель заявив увечері в неділю, 10 січня, в програмі Bericht aus Berlin телеканалу ARD, повідомляє Deutsche Welle.

"Я думаю, ми повинні ввести обмеження у праві на вибір місця проживання для мігрантів. В іншому випадку всі ці люди, в тому числі і ті, що отримали статус біженця, попрямують у великі міста", - пояснив політик. Це призведе до подальших труднощів, і "ми отримаємо справжні проблеми гетто", висловив стурбованість Габріель.

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Крім того, віце-канцлер висловився про необхідність посилити законодавство щодо отримання права на проживання в Німеччині, що дозволить швидше депортувати іноземців, які вчинили злочини, навіть якщо в цей момент розглядалась їх заява на надання притулку. При цьому, за словами міністра, слід брати до уваги певні умови, які будуть перешкоджати депортації. "Ми не можемо людину, яка тут щось вкрала, так би мовити, вручити кату у нього на батьківщині", - підкреслив Зігмар Габріель.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) після наради керівництва Християнсько-демократичного союзу в Майнці також висловилася за необхідність перевірити можливість введення для біженців обмеження по вибору місця проживання. На думку канцлера, це допоможе рівномірно розподілити регіонами країни навантаження з утримання сотень тисяч біженців, передає агентство dpa.