США можуть розгорнути стратегічну авіацію на Корейському півострові - Reuters

"Сполучені Штати і Південна Корея постійно і тісно обговорюють додаткове розгортання стратегічних одиниць", - заявив прес-секретар Міністерства оборони Південної Кореї, відмовившись надати подробиці, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

Південнокорейські ЗМІ повідомляють, що Вашингтон може використати в Кореї бомбардувальники В-2, атомні підводні човни і стелс-винищувачі F-22.

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Сеул також заявив у понеділок, що з вівторка обмежить до "мінімально необхідного рівня" доступ до промислового комплекса Кесон, який розташований на північ від мілітаризованої зони на корейському кордону.

Як відомо, минулого тижня КНДР заявила про успішні випробування водневої бомби.