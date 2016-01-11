Родичі загиблих у катастрофі літака А321 готують позов в американський суд
Родичі загиблих у катастрофі літака А321 компанії "Когалимавіа" на Синаї зажадають в американському суді компенсації від 300 тисяч до 1,5 млн доларів за кожного загиблого.
Представник їхніх інтересів адвокат Ігор Трунов заявив, що зараз готується колективний позов до американської лізингової компанії ILFC, яка володіла лайнером.
ILFC є прямим власником літака А321, і протягом трьох років здавала його в лізинг російської компанії "Когалимавіа", передає Російська служба ВВС.
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"Компанія страхує свою відповідальність на предмет авіакатастрофи, і в рамках цих договорів ми і подаємо до суду. Скільки буде позовів, як раз зараз вирішуємо, оскільки в кілька серій не вийде: доїжджати до Нью-Йорка по два-три людини навряд чи вийде, тому ми зараз намагаємося акумулювати якомога більше позивачів, для того, щоб одним спільним позовом це запустити",- сказав адвокат.
За словами Трунова, суми індивідуальних позовів будуть досягати півтора мільйонів доларів.
"Шанси досить великі, тому що це вже не перший раз: зокрема, по іркутській авіакатастрофі ми подавали аналогічні позови до лізингової компанії, яка в Америці базувалася, застрахувала свою відповідальність. У тій катастрофі загинуло 125 осіб і 55 було госпіталізовано, тобто вижило досить багато. Ми в Нью-Йоркському суді уклали мирову угоду і там страхові виплати варіювалися від 300 тисяч доларів вижив і родичам загиблих до мільйона доларів", - розповів Трунов.
Компанія "Інгосстрах" виплачує компенсацію родичам постраждалих, на кінець грудня загальна сума виплат становила понад 143 млн рублів. Крім того страховку в розмірі 23 млн доларів отримала сама компанія "Когалимавіа".