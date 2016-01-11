Родичі загиблих у катастрофі літака А321 готують позов в американський суд

Представник їхніх інтересів адвокат Ігор Трунов заявив, що зараз готується колективний позов до американської лізингової компанії ILFC, яка володіла лайнером.

ILFC є прямим власником літака А321, і протягом трьох років здавала його в лізинг російської компанії "Когалимавіа", передає Російська служба ВВС.

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"Компанія страхує свою відповідальність на предмет авіакатастрофи, і в рамках цих договорів ми і подаємо до суду. Скільки буде позовів, як раз зараз вирішуємо, оскільки в кілька серій не вийде: доїжджати до Нью-Йорка по два-три людини навряд чи вийде, тому ми зараз намагаємося акумулювати якомога більше позивачів, для того, щоб одним спільним позовом це запустити",- сказав адвокат.

За словами Трунова, суми індивідуальних позовів будуть досягати півтора мільйонів доларів.

"Шанси досить великі, тому що це вже не перший раз: зокрема, по іркутській авіакатастрофі ми подавали аналогічні позови до лізингової компанії, яка в Америці базувалася, застрахувала свою відповідальність. У тій катастрофі загинуло 125 осіб і 55 було госпіталізовано, тобто вижило досить багато. Ми в Нью-Йоркському суді уклали мирову угоду і там страхові виплати варіювалися від 300 тисяч доларів вижив і родичам загиблих до мільйона доларів", - розповів Трунов.

Компанія "Інгосстрах" виплачує компенсацію родичам постраждалих, на кінець грудня загальна сума виплат становила понад 143 млн рублів. Крім того страховку в розмірі 23 млн доларів отримала сама компанія "Когалимавіа".