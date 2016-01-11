У Пекіні побудують найбільший аеропорт у світі

Згідно з проектом, комплекс буде зводитися в кілька етапів. Так, в експлуатацію аеропорт буде введений в 2019 році - до цього часу будуть готові 4 злітно-посадочні смуги і декілька терміналів. Передбачається, що до того моменту щорічний пасажиропотік становитиме 45 млн пасажирів.

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До 2025 року аеропортом зможуть скористатися вже 72 млн пасажирів. До закінчення будівництва аеровокзалу у 2040 році будуть здані в експлуатацію ще дві злітно-посадочні смуги. Пропускна здатність аеропорту досягне 100 млн пасажирів на рік і більше 4 млн тонн вантажів.

За даними ЗМІ, за формою будівля нагадуватиме фенікса - архітектори хочуть пов'язати будівлі нового аеровокзалу з вже існуючим аеропорту Шоуду, форма якого нагадує про інше міфічну тварину, китайською дракона.

В даний час найбільш завантаженим аеропортом у світі вважається міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон в Атланті (США). Його пропускна здатність становить 95 млн пасажирів на рік.

Заха Хадід - представниця деконструктивізму. Серед її робіт - Національний музей мистецтв XXI століття в Римі, Центр водних видів спорту в Лондоні, Центральна будівля заводу BMW в Лейпцігу.