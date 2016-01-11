США, Південна Корея і Японія обговорять випробування водневої бомби в КНДР
14:22, 11 січня 2016Світ
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США, Японія і Південна Корея обговорять можливі відповідні міри після випробування водневої бомби Пхеньяном, повідомляє південнокорейське агентство Ренхап.
REUTERS
Зустріч відбудеться на шестисторонніх переговорах у Сеулі 13 січня.
Одним із таких заходів можуть стати нові санкції проти КНДР, проект яких буде обговорюватися на переговорах, пише Росбалт.
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На наступний день в Пекіні представник Південної Кореї з питань миру і безпеки на Корейському півострові Хван Чжун Гук зустрінеться з китайським колегою У Давеєм.
6 січня Пхеньян оголосив про четверте випробування ядерної зброї, що викликало різке засудження світових держав.
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