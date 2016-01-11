Іракська армія заявляє про знищення 70 бойовиків ІД
14:28, 11 січня 2016Світ
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В іракській провінції Анбар при наступі армії вбито 70 бойовиків "Ісламської держави", повідомляє телеканал Al Sumaria з посиланням на представника армії.
REUTERS
Крім того, військовим вдалося повернути контроль над районом Аш-Шаї, розташованим на північ від міста Хадита.
"Військовослужбовцям в ході операції по звільненню вдалося знищити близько 70 бойовиків угруповання, крім того, були знищені сім належних їм транспортних засобів", - заявив генерал-майор Абд аз-Зубаї, пише Росбалт.
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За його словами, у даний час проводиться операція зі звільнення сусіднього району.
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