Іракська армія заявляє про знищення 70 бойовиків ІД

Крім того, військовим вдалося повернути контроль над районом Аш-Шаї, розташованим на північ від міста Хадита.

"Військовослужбовцям в ході операції по звільненню вдалося знищити близько 70 бойовиків угруповання, крім того, були знищені сім належних їм транспортних засобів", - заявив генерал-майор Абд аз-Зубаї, пише Росбалт.

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За його словами, у даний час проводиться операція зі звільнення сусіднього району.