Франція закликала Росію і армію Асада припинити військові операції проти мирних жителів у Сирії

Міністр закордонних справ Франції Лоран Фабіус на зустрічі з одним із координаторів сирійської опозиції Ріад Хіджабом заявив, що Сирія і Росія повинні припинити військові операції проти мирних жителів, пише "ТАСС".

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"Існує абсолютна необхідність, щоб Сирія і Росія припинили свої військові операції проти цивільного населення. Особливо повинні бути припинені муки жителів Мадаї та всіх інших сирійських міст, яким загрожують сили режиму", - сказав Фабіус.

Про тривожну ситуацію в місті Мадая в столичній провінції Риф-Дімашк повідомили минулого тижня координатори ООН з гуманітарної діяльності в Сирії Якуб Хеллу і Кевін Кеннеді. За їх даними, в населеному пункті, який оточений силами урядової армії, залишаються 42 тисячі осіб.

"ООН отримала повідомлення, які заслуговують довіри, що люди вмирають від голоду, а коли намагаються покинути місто, то їх вбивають", - йдеться в доповіді. Координатори ООН закликали сторони конфлікту в Сирії забезпечити доступ для надання гуманітарної допомоги 400 тис. осіб, які живуть в 15 районах Сирії під облогою, в тому числі в Дейр-ез-Зорі, Дараї, Ель-Фуа і Кефрая, а також у Східній Гуті.

"За минулий рік були схвалені лише 10% запитів ООН на відправку гуманітарної допомоги в райони під облогою", - підкреслили Хеллу і Кеннеді. Вони нагадали про те, що міжнародне гуманітарне право забороняє напади на цивільні об'єкти і мирних жителів, а також використання тактики блокади.

Як повідомлялося, Росія завдає повітряні удари в Сирії з 30 вересня 2015 року, Москва прагне допомогти своєму союзникові, сирійському президенту Башару Асаду.