В Багдаді озброєні люди напали на торговий центр, загинули не менше 10 людей
18:54, 11 січня 2016Світ
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У столиці Іраку невідомі напали на торговий центр у шиїтському районі на сході міста. Внаслідок чого не менше 10 людей загинули, ще 25 були поранені.
REUTERS
Як передає "Новое время" Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційного представника поліції Іраку. Крім того, невідомі взяли близько 50-75 осіб в заручники.
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За даними поліції, зловмисники замінували автомобіль біля входу в торговий центр, а після цього відкрили вогонь.
Серед загиблих були також і три співробітники правоохоронних органів.
Жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за напад.
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