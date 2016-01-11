В Багдаді озброєні люди напали на торговий центр, загинули не менше 10 людей

18:54, 11 січня 2016
Світ
54 0

У столиці Іраку невідомі напали на торговий центр у шиїтському районі на сході міста. Внаслідок чого не менше 10 людей загинули, ще 25 були поранені.

REUTERS

Як передає "Новое время" Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційного представника поліції Іраку. Крім того, невідомі взяли близько 50-75 осіб в заручники.

Читайте такожВ Іраку вперше за 25 років запрацювало посольство Саудівської Аравії

За даними поліції, зловмисники замінували автомобіль біля входу в торговий центр, а після цього відкрили вогонь.

Серед загиблих були також і три співробітники правоохоронних органів.

Жодне з угруповань поки не взяло на себе відповідальність за напад.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter