У Багдаді в результаті серії терактів загинули 35 осіб, більше 100 отримали поранення - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, в районі Шааб стався вибух замінованого авто, внаслідок чого загинули 19 осіб. Вибух стався біля багатолюдного маркету. Після прибуття поліції та медиків терорист-смертник підірвав на собі ще один вибуховий пристрій.

Також, на північному сході Багдада внаслідок вибуху автомобіля загинули 9 людей. Через повідомлення про ще дві можливі бомби поліція обшукала навколишню місцевість.

У результаті цих трьох вибухів поранень зазнали більше 100 осіб.

Читайте такожБойовики захопили найбільший НПЗ в Іраку. Наступ на Багдад триває.

Відповідальність за теракти відразу після їх скоєння ніхто на себе не взяв, однак не виключається, що до цього можуть бути причетні бойовики «Ісламської держави», як контролюють частину територій Іраку.

Раніше УНІАН повідомляв, що іракський літак 6 липня випадково скинув бомбу на житлові квартали на сході столиці країни Багдаду. Поліція постраждалого району Нірія повідомляє про п'ятьох загиблих, однак деякі місцеві мешканці кажуть, що загинули сім осіб.