У Франції підліток напав з ножем на єврейського вчителя "в ім'я ІД"

Про це заявив міський прокурор Брюс Робін, передає "Дождь" з посиланням на The Jerusalem Post.

Нападник заявив, що діяв від імені терористичної організації «Ісламська держава».

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"Він заявив, що діяв в ім'я Аллаха й "Ісламської держави", повторивши кілька разів, що зробив це від особи ІД", - розповів прокурор.

15-річний підліток виявився громадянином Туреччини з курдським корінням. Він був озброєний мачете і напав на єврейського вчителя, що виходив з міської синагоги. Вчитель отримав незначні поранення на спині і руках.

Нагадаємо, раніше в Швеції озброєний мечем чоловік у масці скоїв напад на школу. В результаті нападу загинула одна людина.