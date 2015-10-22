У Швеції озброєний мечем чоловік напав на школу. Одна людина загинула, 5 поранені (фото)
13:26, 22 жовтня 2015Світ
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У Швеції озброєний мечем чоловік у масці скоїв напад на школу. В результаті нападу загинула одна людина.
REUTERS
Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на місцеве видання Expressen. За інформацією видання, озброєний мечем чоловік у масці скоїв напад на початкову школу в Західній Швеції. Трагедія сталася в місті Трольхеттене, що на північ від Гетеборга.
REUTERS
В результаті нападу одна людина загинула, крім цього поранення отримали один дорослий і четверо школярів. Підозрюваний був застрелений поліцейськими на місці злочину.
Інцидент стався у шкільному кафе. У школі на момент події знаходилися 400 учнів.
Очевидці розповіли, що діти в паніці вибігали з школи.
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