У Швеції озброєний мечем чоловік напав на школу. Одна людина загинула, 5 поранені (фото)

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на місцеве видання Expressen. За інформацією видання, озброєний мечем чоловік у масці скоїв напад на початкову школу в Західній Швеції. Трагедія сталася в місті Трольхеттене, що на північ від Гетеборга.

В результаті нападу одна людина загинула, крім цього поранення отримали один дорослий і четверо школярів. Підозрюваний був застрелений поліцейськими на місці злочину.

Інцидент стався у шкільному кафе. У школі на момент події знаходилися 400 учнів.

Очевидці розповіли, що діти в паніці вибігали з школи.