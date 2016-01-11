Ізраїльські художники заявили про цензуру щодо карикатур з пророком Мухаммадом

Двоє карикатуристів з Ізраїлю поскаржились на цензуру з боку організаторів присвяченої нападу на сатиричний журнал Charlie Hebdo виставки. Про це з посиланням на The Times of Israel пише Lenta.ru.

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Відзначається, що Владік Сандлер і Рой Фрідлер надали карикатури із зображенням пророка Мухаммада для виставки Apres Charlie ("Після "Шарлі"), організованої в пам'ять про жертв теракту в редакції Charlie Hebdo у стінах Французького інституту в Тель-Авіві.

Однак, за словами художників, вони виявили, що їх роботи були піддані цензурі. Зокрема, малюнок Сандлера, на якому оголений Мухаммед позує п'яти загиблим французьким карикатуристам, був прибраний з виставки. На карикатурі Фіндлера зображення пророка, що зустрічає душі художників при вході в рай, організатори заклеїли стікером.

Як розповів Сандлер, своїм малюнком він хотів привернути увагу до того факту, що з моменту теракту зображення Мухаммада майже перестало з'являтися в Charlie Hebdo. Видалення роботи з виставки художник пояснив спецзапросом з французького посольства в Ізраїлі.

У свою чергу Французький інститут повідомив, що карикатура Сандлера не виставлялася через брак місця. Коментарів з приводу стікера на малюнку Фіндлера організатори виставки не дали.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня 2015 року троє озброєних людей напали на редакцію сатиричного журналу, відомого тим, що в ньому були опубліковані карикатури із зображенням пророка Мухаммада. Тоді від рук ісламістів загинули 12 людей, 10 отримали поранення.