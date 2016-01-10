У Парижі в присутності перших осіб держави вшанували пам'ять жертв терактів

На Площі Республіки відкритий незвичайний меморіал, який представляє собою живий дуб. Він посаджений в пам'ять про жертви січневих терактів 2015 року та серії нападів, що потрясли Париж в листопаді, передає Бі-бі-сі. Ще кілька меморіальних табличок з'явилися в різних районах Парижа.

Читайте такожCharlie Hebdo вийде мільйонним тиражем у річницю нападу на редакціюПоминальні заходи проходили цілий тиждень і завершилися недільною церемонією. Президент Франції Франсуа Олланд поклав на Площі Республіки вінок, після чого була оголошена хвилина мовчання.

Потім були зачитані вголос слова французького письменника Віктора Гюго про Париж: "Париж – священне місто. Хто нападає на Париж, нападає на все людство".

З Площі Республіки президент Франції попрямував в головну паризьку мечеть, яка в ці вихідні відкрила свої двері і для представників інших релігій, закликаючи таким чином французів подолати упередження проти ісламу.

Як повідомляв УНІАН, 7 січня 2015 рокутроє озброєних людей напали на редакцію сатиричного журналу, відомого тим, що в ньому були опубліковані карикатури із зображенням пророка Мохаммеда. Тоді від рук ісламістів загинули 12 людей, 10 отримали поранення.

Ще чотири людини стали жертвами нападу бойовиків на єврейський супермаркет, відвідувачі якого були взяті в заручники. У той же день ісламісти вбили і жінку-поліцейського.

11 січня 2015 року, у Парижі відбулася масова акція протесту проти насильства і погроз з боку екстремістів. Тоді на Площу Республіки в Парижі і на вулиці інших міст Франції вийшли близько 3 млн осіб, а у багатьох країнах світу пройшли акції підтримки, девізом яких стало "Я – Шарлі".

Франція в даний час живе в режимі підвищених заходів безпеки, введених після серії нападів13 листопада 2015 року, в яких загинули 130 осіб.