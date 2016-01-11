"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт із десятками постраждалих у Багдаді

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за атаку на торговий центр у шиїтському районі на сході міста, пише The Guardian.

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За даними іракської влади, бойовики замінували авто біля будівлі супермаркету, смертник підірвав себе біля входу, після чого нападники відкрили вогонь по відвідувачах. Загинули не менше 18 людей, більше 50 отримали поранення. Серед жертв нападу 4 поліцейських. Відповідальність за подію узяло на себе ІДІЛ.

У місцевих правоохоронних органах підкреслюють, що ліквідували 2 бойовиків, ще 4 були арештовані.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на торговий центр у Багдаді напали озброєні люди.