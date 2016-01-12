У Лейпцигу відбувся великий марш проти мігрантів

Приводом стали напади на жінок у Кельні в переддень Нового року. Відповідальними за них поліція вважає мігрантів.

Учасники акції вигукували націоналістичні гасла, а також образи на адресу канцлера Ангели Меркель за рішення прийняти в минулому році більше мільйона мігрантів, передає Російська служба ВВС.

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При цьому німецька преса зазначає, що чисельність акції виявилася значно нижче очікуваної. Замість сотень тисяч людей, участь яких анонсувала ПЕГІДА, на вулиці вийшли, за різними даними, від півтора до двох тисяч протестувальників.

Одночасно в місті пройшла акція противників націоналізму, яка зібрала трохи більше учасників - від двох до трьох тисяч. Зіткнень учасників заходів вдалося уникнути, серйозних інцидентів не зафіксовано.