Норвегія проведе наймасштабнішу за останні десятиліття військову реформу
Норвегія планує здійснити наймасштабнішу програму військових реформ за останні кілька десятиліть, так як її збройні сили не відповідають тим викликам, які стоять зараз перед скандинавським королівством.
Про це заявила міністр оборони країни Еріксен Серейде.
За словами глави відомства, планується вкрай складна і масштабна робота, яка потребує 10-20 років, передає ТАСС.
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"Нові і більш складні завдання стоять перед Норвегією у сфері політики безпеки і оборони, проте зараз у нас не вистачає можливостей для їх здійснення)", - зазначила міністр, підкресливши, що підходи до вирішення даної проблеми обговорюються вже не перший рік.
Навесні генштаб і міноборони мають намір представити парламенту країни новий довгостроковий план реформ.
За словами Серейде, хоча витрати на оборону ростуть, і в 2016 році її відомство отримає з бюджету 49,1 млрд крон ($5,5 млрд) - на 9,4% більше, ніж у 2015 - уряд стоїть перед політичною дилемою, так як крім забезпечення обороноздатності країни йому буде необхідно в найближчі роки провести масштабну реструктуризацію економіки у зв'язку з падінням цін на вуглеводні, експорт яких забезпечує понад 20% дохідної частини державного бюджету.
Як зазначила міністр, зараз у міноборони розглядають різні варіанти оптимізації витрат, щоб збільшити військовий потенціал королівства в ключових областях.
У числі пріоритетів Серейде назвала зміцнення обороноздатності північних областей країни, що межують з Росією, і розширення розвідувального потенціалу.