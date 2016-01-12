Норвегія проведе наймасштабнішу за останні десятиліття військову реформу

Про це заявила міністр оборони країни Еріксен Серейде.

За словами глави відомства, планується вкрай складна і масштабна робота, яка потребує 10-20 років, передає ТАСС.

Читайте такожНорвегія планує не впускати біженців, які прибувають з країн Шенгенської зони

"Нові і більш складні завдання стоять перед Норвегією у сфері політики безпеки і оборони, проте зараз у нас не вистачає можливостей для їх здійснення)", - зазначила міністр, підкресливши, що підходи до вирішення даної проблеми обговорюються вже не перший рік.

Навесні генштаб і міноборони мають намір представити парламенту країни новий довгостроковий план реформ.

За словами Серейде, хоча витрати на оборону ростуть, і в 2016 році її відомство отримає з бюджету 49,1 млрд крон ($5,5 млрд) - на 9,4% більше, ніж у 2015 - уряд стоїть перед політичною дилемою, так як крім забезпечення обороноздатності країни йому буде необхідно в найближчі роки провести масштабну реструктуризацію економіки у зв'язку з падінням цін на вуглеводні, експорт яких забезпечує понад 20% дохідної частини державного бюджету.

Як зазначила міністр, зараз у міноборони розглядають різні варіанти оптимізації витрат, щоб збільшити військовий потенціал королівства в ключових областях.

У числі пріоритетів Серейде назвала зміцнення обороноздатності північних областей країни, що межують з Росією, і розширення розвідувального потенціалу.