Путін не виключив можливість надати Асаду притулок у Росії
Президент Російської Федерації Володимир Путін не виключив можливість надати притулок президенту Сирії Башару Асаду, однак зазначив, що це питання обговорювати передчасно.
Про це він сказав в інтерв'ю Bild, друга частина якого опублікована прес-службою Кремля.
«Ви знаєте, мені здається, що обговорювати це передчасно. Ми пану Сноудену надали притулок, це було складніше, ніж надати Асаду», - сказав він.
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За словами Путіна, можливо, Асаду не доведеться залишати Сирію в разі поразки на президентських виборах.
«Спочатку треба дати можливість сирійському народові висловитися. І я Вас запевняю, якщо це піде демократичним способом, таким шляхом, то, може бути, і не потрібно буде Асаду нікуди їхати. І не важливо, чи буде він президентом чи ні», - зазначив президент РФ.
Як повідомляв УНІАН, за даними Reuters, у Росії вже є список можливих наступників сирійського президента Асада.