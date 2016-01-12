Путін не виключив можливість надати Асаду притулок у Росії

Про це він сказав в інтерв'ю Bild, друга частина якого опублікована прес-службою Кремля.

«Ви знаєте, мені здається, що обговорювати це передчасно. Ми пану Сноудену надали притулок, це було складніше, ніж надати Асаду», - сказав він.

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За словами Путіна, можливо, Асаду не доведеться залишати Сирію в разі поразки на президентських виборах.

«Спочатку треба дати можливість сирійському народові висловитися. І я Вас запевняю, якщо це піде демократичним способом, таким шляхом, то, може бути, і не потрібно буде Асаду нікуди їхати. І не важливо, чи буде він президентом чи ні», - зазначив президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Reuters, у Росії вже є список можливих наступників сирійського президента Асада.