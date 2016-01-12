РБ ООН проводить закриті консультації щодо гуманітарної кризи в Сирії
Близько 400 жителів сирійського міста Мадая потребують термінової евакуації для надання медичної допомоги, заявив журналістам постпред Нової Зеландії при ООН Герард ван Бохемен.
«Вони потребують термінової евакуації за медичними показаннями вже сьогодні і домагаються дозволу від сирійського уряду покинути місто», — сказав дипломат перед початком слухань у Радбезі ООН, який в закритому режимі розглядає гуманітарну ситуацію в ряді міст країни, блокованих сторонами конфлікту, повідомляє Росбалт.
Слухання ініційовані Новою Зеландією та Іспанією. Перші конвої з гуманітарними вантажами населенню Мадаї вже прибули в місто і допомога триває.
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В той же час постійний представник Сирії при всесвітній організації Башар Джафарі заявив, що «ворожі уряди» і деякі ЗМІ «навмисно нагнітають обстановку» і поширюють недостовірну інформацію про гуманітарну ситуацію в Сирії для створення несприятливого для сирійського уряду фону перед переговорами в Женеві, наміченими на 25 січня.
«Деякі інциденти просто сфабриковані для звинувачень на адресу сирійського уряду і надання негативного впливу на політичний процес», — сказав він журналістам.
«Дані про гуманітарну кризу в Мадаї засновані на помилковій інформації і повністю ігнорують погіршення гуманітарного становища в інших районах країни, захоплених збройними терористичними угрупованнями», — додав дипломат.