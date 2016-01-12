РБ ООН проводить закриті консультації щодо гуманітарної кризи в Сирії

«Вони потребують термінової евакуації за медичними показаннями вже сьогодні і домагаються дозволу від сирійського уряду покинути місто», — сказав дипломат перед початком слухань у Радбезі ООН, який в закритому режимі розглядає гуманітарну ситуацію в ряді міст країни, блокованих сторонами конфлікту, повідомляє Росбалт.

Слухання ініційовані Новою Зеландією та Іспанією. Перші конвої з гуманітарними вантажами населенню Мадаї вже прибули в місто і допомога триває.

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В той же час постійний представник Сирії при всесвітній організації Башар Джафарі заявив, що «ворожі уряди» і деякі ЗМІ «навмисно нагнітають обстановку» і поширюють недостовірну інформацію про гуманітарну ситуацію в Сирії для створення несприятливого для сирійського уряду фону перед переговорами в Женеві, наміченими на 25 січня.

«Деякі інциденти просто сфабриковані для звинувачень на адресу сирійського уряду і надання негативного впливу на політичний процес», — сказав він журналістам.

«Дані про гуманітарну кризу в Мадаї засновані на помилковій інформації і повністю ігнорують погіршення гуманітарного становища в інших районах країни, захоплених збройними терористичними угрупованнями», — додав дипломат.