В Естонії посадили двох росіян за пособництво тероризму

"Раміль Халілов (25 років) засуджений до семи років позбавлення волі, а Роман Манко (30 років) - до п'яти років", - йдеться в повідомленні прес-служби суду. Чоловіки заявили про свою невинність, передає Росбалт.

На минулих в кінці листопада судових слуханнях прокурор Лаура Вайк вимагала для Манко покарання у вигляді семи, а для Халілова - у вигляді дев'яти років позбавлення волі.

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Поліція безпеки (КАПО) затримала чоловіків у Талліні в середині квітня, але тоді не повідомлялося, що вони є громадянами Росії. Згідно з пред'явленим обвинуваченням, Халілов і Манко матеріально підтримували Івана Сазанакова, який, згідно з даними КАПО, прийнявши іслам і змінивши ім'я на Абдуррахмана Азана, в 2013 році приєднався до лав бойовиків ІД в Сирії.

За версією слідства, обвинувачені неодноразово забезпечували грішми Сазанкова, знаючи, що він може скористатися ними для терористичної діяльності. В Естонії він був заочно арештований. Пізніше Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.