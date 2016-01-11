У Генштабі РФ заявили, що надають авіапідтримку 11 загонам "демократичної опозиції" Сирії

У Генштабі РФ заявили, що надають авіа підтримку, крім сирійських урядових війсь,к ще й 11 загонам «демократичної опозиції» Сирії, які воюють з бойовиками ІДІЛ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав начальник головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ генерал-лейтенант Сергій Рудськой.

За його словами, «російська авіація надає підтримку патріотичним силам, які ведуть боротьбу з міжнародними терористами на території Сирії».

«Сьогодні літаки ВКС РФ завдають ударів в інтересах 11 загонів демократичної опозиції, які налічують понад 7 тис. осіб», - підкреслив Рудськой.

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Він повідомив про завдання за останні кілька днів ВКС Росії 19 авіаційних ударів в інтересах загонів угруповання «Джейш Ахрар Аль-Ашаір» (Армія вільних племен), яке входить до складу «Південного фронту» Сирійської вільної армії.

Крім цього, за підтримки російської авіації загони сирійської демократичної армії під командуванням Аймана Флят Аль-Ганіма продовжують наступ на столицю ІДІЛ місто Ракка, і за останні дні оволоділи чотирма населеними пунктами. Також загони «Сурейн» і «Челобія» розширили звільнені від екстремістів території з східної і західної сторони греблі через річку Євфрат.

«На південному напрямку за підтримки російської авіації загони «Леви Сходу» і «Каламун» під час наступу на Пальміру просунулися більш ніж на 50 кілометрів і оволоділи населеними пунктами Заза, Кессара і містом Мхассе», - зазначив генерал.

Рудськой заявив, що на даний час загони сирійських патріотичних сил продовжують розвивати успіх на всіх напрямках.