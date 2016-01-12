Трагедія у Стамбулі: Фоторепортаж Reuters з місця вибуху

12:25, 12 січня 2016
Світ
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Сьогодні, 12 січня, на центральній площі Стамбула прогримів потужний вибух, який забрав життя 10 осіб.

REUTERS

Нагадаємо, відразу після вибуху в район направлено велику кількість поліцейських і медичних нарядів. Поліція посилила заходи безпеки. Над районом площі Султанахмет патрулює поліцейський гелікоптер.

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За фактом вибуху ведеться розслідування. Причини трагедії поки не встановлені.

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