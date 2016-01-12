Трагедія у Стамбулі: Фоторепортаж Reuters з місця вибуху
12:25, 12 січня 2016Світ
1408 0
Сьогодні, 12 січня, на центральній площі Стамбула прогримів потужний вибух, який забрав життя 10 осіб.
REUTERS
Нагадаємо, відразу після вибуху в район направлено велику кількість поліцейських і медичних нарядів. Поліція посилила заходи безпеки. Над районом площі Султанахмет патрулює поліцейський гелікоптер.
Читайте такожМЗС перевіряє наявність українців серед загиблих і постраждалих під час вибуху в Стамбулі
За фактом вибуху ведеться розслідування. Причини трагедії поки не встановлені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter