Вибух у центрі Стамбула забрав життя 10 осіб, ще 15 - поранені

Згідно попередньої інформації, повідомляє Анадолу, на площі Султанахмет у центрі Стамбула з невідомої причини близько 10.20 стався вибух.

Відзначається, що відразу після вибуху в район направлено велику кількість поліцейських і медичних нарядів. Поліція посилила заходи безпеки.

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Поранені в результаті вибуху на стамбульській площі Султанахмет госпіталізовані в довколишні лікарні.

В даний час експертами Відділу кримінальних розслідувань, а також Департаменту по знешкодженню вибухових пристроїв встановлюються причини вибуху. Над районом площі Султанахмет патрулює поліцейський гелікоптер.

За фактом вибуху ведеться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, в центрі Стамбула прогримів вибух. Раніше було відомо лише про постраждалих.