Вибух у центрі Стамбула забрав життя 10 осіб, ще 15 - поранені
В результаті вибуху, що прогримів на площі Султанахмет у центрі Стамбула загинули 10 осіб, ще 15 отримали поранення.
Згідно попередньої інформації, повідомляє Анадолу, на площі Султанахмет у центрі Стамбула з невідомої причини близько 10.20 стався вибух.
Відзначається, що відразу після вибуху в район направлено велику кількість поліцейських і медичних нарядів. Поліція посилила заходи безпеки.
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Поранені в результаті вибуху на стамбульській площі Султанахмет госпіталізовані в довколишні лікарні.
В даний час експертами Відділу кримінальних розслідувань, а також Департаменту по знешкодженню вибухових пристроїв встановлюються причини вибуху. Над районом площі Султанахмет патрулює поліцейський гелікоптер.
За фактом вибуху ведеться розслідування.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, в центрі Стамбула прогримів вибух. Раніше було відомо лише про постраждалих.