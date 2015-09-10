В НАТО відреагували на будівництво нової військової бази Росією біля кордону з Україною
19:06, 10 вересня 2015Суспільство
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НАТО висловило занепокоєння повідомленням про будівництво у Росії нової військової бази поблизу кордону з Україною.
REUTERS
Про це заявив представник НАТО, повідомляє Радіо Свобода.
Зазначається, що в Альянсі також стурбовані "продовженням спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні".
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Як повідомляв УНІАН, Росія почала будівництво величезної військової бази біля українського кордону.
Згідно з планом будівництва, на базі буде склад для боєприпасів, казарми для декількох тисяч солдатів, що може свідчити про те, що "Кремль готує затяжне протистояння з Києвом".
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