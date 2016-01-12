Євросоюз висловив співчуття сім'ям загиблих при вибуху в Стамбулі

"У Туреччині знову було скоєно терористичний напад, цього разу на площі Султанахмет в центрі туристичного району Стамбула. ЄС висловлює щирі співчуття сім'ям загиблих при вибуху і бажає якнайшвидшого одужання пораненим", - йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федерики Могеріні і єврокомісара з політики сусідства і переговорів по розширенню Йоханнеса Хана, пишет Росбалт.

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У заяві наголошується, що "ЄС і Туреччина разом протистоять всім формам тероризму".

Могеріні і Хан також висловили співчуття сім'ям загиблих і побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

Нагадаємо, потужний вибух прогримів у вівторок вранці в районі площі Султанахмет поруч з трамвайною зупинкою в момент, коли там перебувала група туристів. За однією з версій поліції, вибух міг бути здійснений терористом-смертником.

За даними ЗМІ, в результаті вибуху загинули не менше 10 людей, 15 постраждали.