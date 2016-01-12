Ймовірного зятя Путіна зарахували до доларових мільярдерів

Статки бізнесмена становлять не менше $1,2 млрд, передає Forbes. У свою чергу представник Шамалова не став коментувати цю цифру.

Зазначається, що продаж 10% нафтохімічної компанії «Сибур» китайської держкомпанії Sinopec за $1,339 млрд, який відбувся у грудні 2015 року, дозволяє вважати її співвласника - 33-річного Кирила Шамалова - доларовим мільярдером.

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Стало відомо, що на момент угоди із Sinopec Шамалову належало 21,3% "Сибура".

Варто нагадати, що Кирило Шамалов - молодший син співвласника банку «Росія» Миколи Шамалова. У 2014 році влада ЄС включила Шамалова-старшого до санкційного списку, вказавши, що він входить до найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

У грудні 2015 року Reuters повідомляло деталі весілля Кирила Шамалова і Катерини Тихонової, яку джерела Bloomberg і Reuters називають донькою російського президента Володимира Путіна.