Reuters розповів про весілля можливої доньки Путіна та бізнесмена Шамалова

Про це пише агентство Reuters на основі даних власних джерел, передає Дождь.

За їх словами, Тихонова і Шамалов зіграли весілля в лютому 2013 року на гірськолижному курорті «Ігора» на озері під Санкт-Петербургом. Співвласником курорту є сім'я Юрія Ковальчука.

Один із співрозмовників Reuters розповів, що наречена була в обробленій перлинами весільній сукні, а наречений — у темному костюмі. Пара каталася на трійці білих коней.

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Всього на церемонії були присутні близько ста осіб, у яких при вході відбирали телефони. Гостям весілля видавали білі шарфи з вишитим червоною ниткою вензелем K&K.

На щорічній прес-конференції Володимир Путін не дав однозначної відповіді на питання, є чи Тихонова його донькою. Він зазначив, що обидві доньки живуть в Росії, не займаються бізнесом і політикою.

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