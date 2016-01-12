У Великобританії затримано двох підозрюваних у тероризмі

Про це заявила поліція графства Уест-Мідлендс, передає Бі-бі-сі. Молоді люди у віці 25 і 32 років підозрюються в підготовці, вчиненні чи підбурюванні до вчинення злочинів терористичної спрямованості.

Читайте такожУ Німеччині створили новий антитерористичний спецпідрозділ

Вони були взяті під варту після обшуків, проведених в рамках триваючого розслідування. Безпосередньої загрози для громадян немає, заявляють у поліції.

За законом про боротьбу з тероризмом слідчі мають право допитувати підозрюваних протягом 48 годин без пред'явлення звинувачення.

По закінченні цього терміну правоохоронні органи повинні або висунути обвинувачення, або звільнити затриманих, або звернутися до суду за ордером на продовження терміну утримання під вартою.