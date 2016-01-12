Через економічну кризу в Бразилії скасовують традиційний щорічний карнавал - Financial Times

У містах Бразилії скасовують традиційний щорічний карнавал або істотно знижують витрати на його проведення через найважчу рецесію з 1930-х років.

Як зазначає Громадське із посиланням на Financial Times, раніше, у тому числі, в період світової фінансової кризи 2008-2009 років, бразильці відкладали на час карнавалу всі турботи і проблеми, втім тепер бажання святкувати знизилось на тлі складної економічної ситуації.

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Так, місто Кампінас в штаті Сан-Паулу не знайшов 322 тис. доларів на проведення щорічного параду шкіл самби. Від карнавальної ходи також відмовилися Порту-Феррейра, Макапа - столиця штату Амапа, Лаврас-ду-Сул в штаті Ріу-Гранді-ду-Сул. Передбачається, що в найближчі два тижні від карнавалів відмоляться десятки інших міст і регіонів.

За оцінками економістів, опитаних центральним банком Бразилії, ВВП країни скоротився на 3,7% в 2015 році. У 2016 році експерти очікують падіння ще на 2,99%.

Передбачається, що ці проблеми ускладнять проведення не тільки карнавалу, але й Літніх Олімпійських ігор, які цього року пройдуть у Бразилії.