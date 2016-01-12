Поліція Німеччини арештувала більше 200 учасників погрому в Лейпцигу

Вчора ввечері антиісламський рух ПЕГІДА організував в місті антимігрантський марш, на який вийшли кілька тисяч людей, передає Бі-бі-сі.

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Приводом до проведення акції стали напади на жінок у Кельні, вчинені 31 грудня. За даними влади, практично всі підозрювані в насильстві - вихідці з Північної Африки і арабських країн, що недавно переселилися до Німеччини в якості біженців і нелегальних мігрантів.

Учасники акції вигукували націоналістичні гасла, а також образи на адресу канцлера Ангели Меркель за рішення прийняти в минулому році більше мільйона мігрантів.

Одночасно з антимігрантським маршем група ультраправих і футбольних фанатів влаштувала погром на околиці Лейпцига, де переважно живуть мігранти. Вони підпалювали автомобілі, били шибки в будинках і кидали у вікна фальшфеєри.

У неділю в Кельні було вчинено кілька нападів на іноземців - поліція впевнена, що їх вчинили екстремісти в якості помсти за насильство в переддень Нового року.