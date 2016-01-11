Німецька поліція звинуватила мігрантів в кельнських нападах

Практично всі підозрювані у нападах в Кельні в новорічну ніч є іноземцями, заявив міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Ральф Йегер, передає Бі-бі-сі. Серед нападників були шукачі статусу біженців, які приїхали до Німеччини за останній рік, заявив Ральф Йегер, підводячи попередні підсумки розслідування.

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Він заявив, що в цілому серед мігрантів, що в'їжджають в Німеччину, досить багато злочинців.

Поліція Кельна, на думку міністра, допустила багато серйозних помилок у тому, як вона намагалася впоратися з заворушеннями в новорічну ніч.

У новорічну ніч в Кельні сталася серія нападів на жінок, також подібні випадки були зафіксовані в інших містах Німеччини. Поліція повідомила про 516 злочинів, з яких 40% пов'язані з сексуальними домаганнями. Постраждалі також скаржилися на пограбування та завдання тілесних ушкоджень. На думку поліції, напади в новорічну ніч були сплановані.

У п'ятницю поліція повідомила, що 18 з 31 нападника, чию особу поліції вдалось ідентифікувати, виявилися шукачами статусу біженця. Серед нападників були вихідці з Алжиру, Марокко, Ірану, Сирії, а також двоє громадян Німеччини і один американець.