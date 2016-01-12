Армія Асада за підтримки авіації зайняла стратегічно важливе місто в Латакії

Про це повідомили у Сирійській обсерваторії з прав людини, передає РБК з посиланням на Reuters.

Зазначається, що це місто вважається головним бастіоном повстанців у північно-західній провінції Латакія.

За даними організації, зусилля сирійських військових були активно підтримані ударами з повітря. Саме в Сальмі, як стверджує обсерваторія, проходила лінія фронту між урядовими силами і повстанцями в провінції Латакія.

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Про те, що війська встановили контроль над частиною нових територій у Латакії, повідомляє сирійське державне агентство SANA з посиланням на військове джерело. За його словами, армійські підрозділи встановили повний контроль над передмістям Сальми і селом Тиртхи.

За даними SANA, у ході боїв, терористи, включаючи бойовиків з «Джебхат аль-Нусра», зазнали важких втрат.

У повідомленні SANA також йдеться, що урядові війська повернули контроль над кількома населеними пунктами у провінціях Алеппо і Хама.

Раніше УНІАН повідомляв, що урядові війська Сирії звільнили аеродром Мардж-аль-Султан у передмісті Дамаска. Під час операції зі взяття авіабази під контроль загони "Джебхат ан-Нусри" і "Джейш аль-Іслам" відступили, десятки людей ліквідовані.