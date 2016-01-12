До поліції надійшло понад 650 заяв про напади на жінок у Кельні

Німецькі правоохоронці отримали вже більше 650 заяв про напади на жінок у Кельні в новорічну ніч. Про це повідомив прокурор Кельна Ульріх Бремер, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

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За його словами, на сьогодні до поліції надійшло 653 заяви про напади. Ще напередодні повідомлялося про 516 заяв.

Бремер також повідомив, що на сьогодні під слідством перебувають 12 чоловіків, п'ять з яких знаходяться під арештом.

Видання відзначає, що раніше федеральна поліція повідомляла про більш ніж 20 підозрюваних і про те, що близько 45 відсотків заяв про напади на жінок у Кельні стосувалися сексуальних домагань.

Нагадаємо, у новорічну ніч в Кельні на привокзальній площі сталися напади на жінок. Сотні мешканок міста і туристів повідомили про домагання і пограбування, які здійснювали чоловіки "арабської і північноафриканської" зовнішності.