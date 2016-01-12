Через теракт у Стамбулі загинули 8 громадян Німеччини - Штайнмаєр

Через теракт у центрі Стамбула загинули вісім громадян Німеччини. Про це повідомив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, посилаючись на інформацію, надану турецьким колегою, з посиланням на Reuters повідомляє "Європейська правда".

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Також відзначається, що іще 9 німців перебувають у тяжкому стані. Водночас, за словами міністра, МЗС Німеччини ще не отримало інформації про загиблих і поранених німців від дипломатів на місцях.

Раніше у ЗМІ з'являлась інформація про 9 загиблих німців.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник. Внаслідок вибуху загинули 11 людей, поранено 15. Крім того, турецька влада встановила заборону на публікацію в ЗМІ будь-якої інформації про вибух у Стамбулі.