Турецька влада: терорист-смертник не був на контролі у спецслужб

Турецький віце-прем'єр Нуман Куртулмуш в свою чергу уточнив, що терорист-смертник не був на контролі у спецслужб країни, які відстежують тисячі людей за підозрою в причетності до діяльності "Ісламської держави", повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

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Раніше повідомлялося, що турецькій владі вдалося встановити особу злочинця, який вчинив самопідрив в центрі Стамбула, оскільки на місці події були знайдені фрагменти його тіла. Ним виявився сирієць 1988 року народження.

Відзначимо, що серед убитих і поранених немає жодного турка. Більшість загиблих і поранених - громадяни Німеччини.