Влада Данії узгодила план конфіскації коштовностей у мігрантів
Уряд отримав підтримку парламенту щодо плану конфіскації ювелірних виробів та готівки у прохачів притулку.
У середу в Данії відбудеться голосування за законопроект, яким передбачено вилучати у мігрантів коштовності в обмін на притулок. Про це з посиланням на The Financial Times пише "Європейська правда".
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Спершу проектом пропонувалося вилучати всі цінності мігрантів, за винятком речей, що мають персональну цінність. Пізніше до нього внесли поправку, що пам’ятні речі не вилучатимуться лише у разі, якщо їх вартість не перевищує 10 тисяч датських крон (1 тисячу 453 долари).
Після хвилі критики 5 політичних партій домовилися, що біженцям дозволять залишати собі пам'ятні речі, такі як сімейні портрети, обручки тощо. Їм також дозволять залишати собі готівку – до 10 тисяч крон, замість 3 тисяч, які пропонувалося дозволити раніше.
Голосування за законопроект відбудеться у середу.
Агентство ООН у справах біженців вже висловлювало занепокоєння через цей законопроект, який сприяє ксенофобії.
Як повідомлялось, на початку січня Данія ввела прикордонний контроль з Німеччиною.