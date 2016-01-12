Євреїв Марселя закликали не носити кіпу на вулиці

Голова єврейської громади Марселя у Франції застеріг її членів від носіння традиційного головного убору – кіпи – на вулицях міста після того, як в середу підліток напав на єврейського вчителя. Про це пише Reuters.

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"Це (відсутність кіпи на голові) може врятувати вам життя. Немає нічого важливішого", - заявив Цві Аммар.

"Мені боляче від того, що ми потрапили в таку ситуацію, але я не хочу, щоб у Марселі хто-небудь загинув через кіпу на своїй голові", - додав він.

Як повідомлялося, в середу в Марселі підліток напав з ножем на єврейського вчителя "в ім'я ІД".