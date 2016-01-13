У Москві у власній квартирі знайшли мертвим автора книги про КДБ та Путіна

Про це у середу, 13 січня, повідомив співавтор книги Юрій Фельштинський.

"Дорогі друзі! Мені тільки що повідомили, що Володимир Прибиловський, мій співавтор книги "Корпорація: Росія і КДБ за часів президента Путіна" був знайдений мертвим у своїй квартирі в Москві. Жодною додатковою інформацією наразі я не володію", - написав він у своєму ЖЖ.

Читайте такожУ Туреччині вбито автора документальних фільмів про "Ісламську державу"

Як відомо, Прибиловський — публіцист, журналіст, президент інформаційно-дослідного центру "Панорама", лідер руху "Субтропічна Росія".

У 2007 році стосовно публіциста було порушено кримінальну справу про розголошення держтаємниці. У лютому 2009 був опублікований повний англійський переклад монографії Прибиловського і Фельштинського "Корпорація. Росія і КДБ за Путіна".