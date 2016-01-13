У Москві у власній квартирі знайшли мертвим автора книги про КДБ та Путіна
У Москві знайшли мертвим одного з авторів книги "Корпорація: Росія і КДБ за часів президента Путіна", Володимира Прибиловського.
Про це у середу, 13 січня, повідомив співавтор книги Юрій Фельштинський.
"Дорогі друзі! Мені тільки що повідомили, що Володимир Прибиловський, мій співавтор книги "Корпорація: Росія і КДБ за часів президента Путіна" був знайдений мертвим у своїй квартирі в Москві. Жодною додатковою інформацією наразі я не володію", - написав він у своєму ЖЖ.
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Як відомо, Прибиловський — публіцист, журналіст, президент інформаційно-дослідного центру "Панорама", лідер руху "Субтропічна Росія".
У 2007 році стосовно публіциста було порушено кримінальну справу про розголошення держтаємниці. У лютому 2009 був опублікований повний англійський переклад монографії Прибиловського і Фельштинського "Корпорація. Росія і КДБ за Путіна".