Колишнього зятя Назарбаєва знайшли мертвим в австрійській в'язниці
12:45, 24 лютого 2015Світ
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Колишній зять президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, екс-дипломат Рахат Алієв знайдений мертвим в одиночній камері в'язниці Йозефштадт у Відні.
Алієв був засуджений до 40 років позбавлення волі / радіо свобода
Попередня причина смерті - самогубство шляхом повішення, повідомили представники виправного закладу.
У 2008 році Рахат Алієв був заочно засуджений на батьківщині в цілому до 40 років позбавлення волі за підготовку до захоплення влади і організацію злочинної групи, що займалася викраденнями людей.
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Суд Відня в червні 2011 року відмовився екстрадувати Алієва в Казахстан.
Алієв, який раніше був казахстанським послом в Австрії, стверджував, що справу проти нього порушено з політичних мотивів.
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