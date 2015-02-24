Колишнього зятя Назарбаєва знайшли мертвим в австрійській в'язниці

Попередня причина смерті - самогубство шляхом повішення, повідомили представники виправного закладу.

У 2008 році Рахат Алієв був заочно засуджений на батьківщині в цілому до 40 років позбавлення волі за підготовку до захоплення влади і організацію злочинної групи, що займалася викраденнями людей.

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Суд Відня в червні 2011 року відмовився екстрадувати Алієва в Казахстан.

Алієв, який раніше був казахстанським послом в Австрії, стверджував, що справу проти нього порушено з політичних мотивів.