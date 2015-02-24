Колишнього зятя Назарбаєва знайшли мертвим в австрійській в'язниці

12:45, 24 лютого 2015
Світ
785 0

Колишній зять президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, екс-дипломат Рахат Алієв знайдений мертвим в одиночній камері в'язниці Йозефштадт у Відні.

радио свобода

Попередня причина смерті - самогубство шляхом повішення, повідомили представники виправного закладу.

У 2008 році Рахат Алієв був заочно засуджений на батьківщині в цілому до 40 років позбавлення волі за підготовку до захоплення влади і організацію злочинної групи, що займалася викраденнями людей.

Читайте такожПрезидент Казахстану назвав санкції ЄС і США проти Росії варварськими

Суд Відня в червні 2011 року відмовився екстрадувати Алієва в Казахстан.

Алієв, який раніше був казахстанським послом в Австрії, стверджував, що справу проти нього порушено з політичних мотивів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter