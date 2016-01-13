Від Путіна, а не від Києва залежить виконання більшої частини Мінських угод - депутат Європарламенту

Депутат Європейського парламенту, член Комітету із закордонних справ Міхаель Галер (Німеччина, європейські народники) переконаний, що виконання більшої частини Мінських угод залежить від президента Росії Володимира Путіна, а не від Києва.

Так він прокоментував агентству УНІАН інтерв’ю російського президента німецькій газеті Bild, в якому Путін пов’язав відновлення Києвом контролю за кордоном із внесенням поправок в українську Конституцію, що, на його думку, має бути у першу чергу.

Читайте такожРосія переозброюється і готується до нової масштабної війни - The New York Times (інфографіка)

«В інтерв’ю російський президент помилково стверджував, що всі заходи, які залишилися для виконання Мінських угод, є виключно зобов'язаннями Києва. Але Росія є стороною конфлікту. Росія окупувала українську територію. Росія підтримує маріонеткові режими Донецька та Луганська», - заявив Галер.

Євродепутат також зауважив, що «не було або ж була недостатньою з російської сторони взаємодія для негайного припинення вогню, поваги до лінії зіткнення і до створення зон безпеки, підтримки спостерігачів ОБСЄ у доступі до всієї території та значущої і ефективної роботи Тристоронньої контактної групи».

«Замість цього ми бачили жах у Дебальцевому. Українські заручники утримуються в Росії. Іноземні збройні формування і найманці все ще діють на території України. У дійсності, багато із заходів, які залишаються для реалізації Мінських угод, можна швидко виконати, якби Путін віддав необхідні накази», - зробив висновок депутат ЄП.