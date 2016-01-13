Від Путіна, а не від Києва залежить виконання більшої частини Мінських угод - депутат Європарламенту
Євродепутат також зауважив, що "не було або ж була недостатньою з російської сторони взаємодія для негайного припинення вогню".
Депутат Європейського парламенту, член Комітету із закордонних справ Міхаель Галер (Німеччина, європейські народники) переконаний, що виконання більшої частини Мінських угод залежить від президента Росії Володимира Путіна, а не від Києва.
Так він прокоментував агентству УНІАН інтерв’ю російського президента німецькій газеті Bild, в якому Путін пов’язав відновлення Києвом контролю за кордоном із внесенням поправок в українську Конституцію, що, на його думку, має бути у першу чергу.
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«В інтерв’ю російський президент помилково стверджував, що всі заходи, які залишилися для виконання Мінських угод, є виключно зобов'язаннями Києва. Але Росія є стороною конфлікту. Росія окупувала українську територію. Росія підтримує маріонеткові режими Донецька та Луганська», - заявив Галер.
Євродепутат також зауважив, що «не було або ж була недостатньою з російської сторони взаємодія для негайного припинення вогню, поваги до лінії зіткнення і до створення зон безпеки, підтримки спостерігачів ОБСЄ у доступі до всієї території та значущої і ефективної роботи Тристоронньої контактної групи».
«Замість цього ми бачили жах у Дебальцевому. Українські заручники утримуються в Росії. Іноземні збройні формування і найманці все ще діють на території України. У дійсності, багато із заходів, які залишаються для реалізації Мінських угод, можна швидко виконати, якби Путін віддав необхідні накази», - зробив висновок депутат ЄП.