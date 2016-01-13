Іран звільнив всіх затриманих моряків ВМС США

Про це заявив Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР), передає Бі-бі-сі. Як йдеться в повідомленні КВІР, моряки вторглися в територіальні води країни ненавмисно. Раніше Тегеран отримав вибачення від США з приводу вторгнення американських військових в територіальні води країни.

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В інтерв'ю державному телебаченню Ірану командувач військово-морськими силами Корпусу вартових Ісламської революції Алі Фадаві сказав, що згідно з результатами розслідування американці потрапили в територіальні води Ірану через помилку навігаційної системи. Вони не переслідували якісь ворожі цілі по відношенню до Ірану, а також не збиралися стежити за його територією, вважає Алі Фадаві.

США також пояснили, що військові проводили навчання в Перській затоці, але через поломки в системі навігації американський корабель потрапив в територіальні води Ірану.

В ніч на середу стало відомо про затримання Іраном десяти американських солдатів, які перебували на двох військових кораблях. Іран звинуватив США в порушенні своїх морських кордонів і зажадав від країни вибачень.