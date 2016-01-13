Іран вимагає від США вибачень за вторгнення в свої територіальні води - Reuters
Іран вимагає від США вибачень після того, як два катери ВМС США були затримані в Перській затоці в іранських територіальних водах. Іранські військові також не підтвердили швидкого звільнення американських моряків.
Про те, що Тегеран зажадав від Вашингтона вибачень на порушення своїх територіальних вод, заявив командувач морськими силами Корпусу вартових, адмірал Алі Фадаві на державному телебаченні Ірану, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
За словами Фадаві, міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф контактував з приводу інциденту з держсекретарем США Джоном Керрі і заявив йому, що "американські моряки вторглися в територіальні води Ірану і США повинні вибачитися".
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Фадаві також розповів, що після затримання двох американських катерів американських ВМС літаки ВПС США вели себе "провокаційно і непрофесійно", близько 40 хвилин маневруючи в районі Перської затоки.
Представник Корпусу вартових Рамазан Шаріф у своєму коментарі іранському агентству Tasnim заявив, що не підтверджує і не спростовує відомості про швидке звільнення затриманих напередодні американських моряків, що напередодні з'явилися. "Те, що говорять про швидке звільнення моряків — це спекуляція", — зазначив він. За словами Шаріфа, 10 моряків, яких затримали іранські військові, будуть допитані.
Як повідомляв УНІАН, раніше влада США підтвердили, що іранські військові затримали два невеликих американських військових судна у Перській затоці.