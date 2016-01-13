Іран вимагає від США вибачень за вторгнення в свої територіальні води - Reuters

Про те, що Тегеран зажадав від Вашингтона вибачень на порушення своїх територіальних вод, заявив командувач морськими силами Корпусу вартових, адмірал Алі Фадаві на державному телебаченні Ірану, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За словами Фадаві, міністр закордонних справ Ірану Джавад Зариф контактував з приводу інциденту з держсекретарем США Джоном Керрі і заявив йому, що "американські моряки вторглися в територіальні води Ірану і США повинні вибачитися".

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Фадаві також розповів, що після затримання двох американських катерів американських ВМС літаки ВПС США вели себе "провокаційно і непрофесійно", близько 40 хвилин маневруючи в районі Перської затоки.

Представник Корпусу вартових Рамазан Шаріф у своєму коментарі іранському агентству Tasnim заявив, що не підтверджує і не спростовує відомості про швидке звільнення затриманих напередодні американських моряків, що напередодні з'явилися. "Те, що говорять про швидке звільнення моряків — це спекуляція", — зазначив він. За словами Шаріфа, 10 моряків, яких затримали іранські військові, будуть допитані.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада США підтвердили, що іранські військові затримали два невеликих американських військових судна у Перській затоці.