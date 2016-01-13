Кількість біженців у світі досягла 244 мільйонів людей - ООН

Про це повідомляє DW.

Згідно з доповіддю ООН, наголошується, що кількість людей, які добровільно чи вимушено переселилися в іншу країну, збільшилася з 2000 року на 71 млн осіб.

Нові дані ООН враховують ті 20 млн біженців, які покинули рідні місця через збройні конфлікти.

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Переважно це громадяни Сирії, Афганістану та Сомалі. "Близько третини всіх мігрантів (78 млн людей) живуть в Європі, в тому числі 12 млн - в одній тільки Німеччині і ще 9 млн - у Великобританії. У США проживають 47 млн, у Росії - 12 млн і в Саудівській Аравії - 10 млн осіб, народжених за межами країни", - наголошується в доповіді.

Для полегшення страждань людей у Сирії, де лютує громадянська війна, ООН закликала виділити гуманітарну допомогу в розмірі до $8 млрд. Всесвітня організація також закликала знайти ще $500 млн на шкільне навчання сирійських дітей в сусідніх з Сирією країнах - Туреччині, Йорданії та Лівані.