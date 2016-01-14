Давутоглу: за терактом смертника ІД в Стамбулі стоять "таємні актори"

Про це заявив прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу, повідомляє Daily Sabah.

"Таємні актори стоять за атакою в Стамбулі" - заявив Давутоглу зазначивши, що сили безпеки Туреччини намагаються відшукати тих, хто використав ІД у якості "субпідрядника".

Також Давутоглу звинуватив режим сирійського президента Башара Асада у відкритій співпраці з терористичною організацією та повідомив, що бойовики ІД були переведені на північ Сирії для боротьби з помірною опозицією спільно з допомогою режиму Асада.

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Також прем'єр Туреччини зазначив, що "деякі країни заважають ВПС Туреччини здійснювати авіаудари по позиціях ІД" маючи на увазі те, що ВПС Росії, як видається, захищають ІД в межах повітряного простору Сирії.

Давутоглу також заявив, що турецькі сили безпеки затримали чотирьох підозрюваних у зв'язку зі смертельним вибухом у Стамбулі. Загалом, у зв'язку з вибухом були затримані п'ятеро підозрюваних.

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Як повідомляв УНІАН, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що вибух у центрі Стамбула здійснив сирійський терорист-смертник.

В результаті вибуху загинули щонайменше 10 людей, поранено 15.

Також слідство у Туреччині встановило, що сирійський терорист-смертник, який здійснив терористичну атаку в центрі Стамбула на площі Султанахмет, був 1988 року народження.