Віце-прем’єр Сербії порадила Рогозіну дбати про Росію

Так вона 13 січня відреагувала на заяву російського політика, що Сербії загрожує «Кельн-2» у разі євроінтеграції, передає Радіо Свобода.

«Чи можливий у Сербії сценарій, який прогнозує Рогозін? Я думаю, що він має піклуватися про свою власну країну, а ми – про свою», – сказала Михайлович.

Нагадаємо, закінчуючи свій візит до Сербії, 12 січня Дмитро Рогозін згадав про події у німецькому Кельні, де у новорічну ніч сталися численні напади на жінок. Багато звинуватили у цьому мігрантів з Близького Сходу та Північної Африки.

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"Я думаю, що можна так догармонізуватися з Євросоюзом, що у вас тут буде Кельн номер два. Тому ви обережніше з цією гармонізацією, а то потім у вас прибульці будуть відчувати себе господарями, а ваші жінки будуть боятися виходити на вулицю", — стверджує Рогозін.