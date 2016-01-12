У Путіна погрожують Сербії "Кельном номер два" в разі інтеграції до ЄС

Віце-прем'єр уряду РФ Дмитро Рогозін вважає, що Сербії загрожують напади на жінок, аналогічні тим, що сталися в Кельні, якщо країна вступить до Євросоюзу. Про це пишуть "РИА Новости".

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"Я думаю, що можна так догармонізуватися з Євросоюзом, що у вас тут буде Кельн номер два. Тому ви обережніше з цією гармонізацією, а то потім у вас прибульці будуть відчувати себе господарями, а ваші жінки будуть боятися виходити на вулицю", — стверджує Рогозін.

Він заявив, що не хоче чинити замах на вектор сербської політики щодо вступу до Євросоюзу, але "ніяк не може погодитися, що Євросоюз — це ідеальне створення. Немає нічого більш жахливого, ніж європейська бюрократія".

Зазначимо, переговори з Сербією про вступ до Євросоюзу планували розпочати 14 грудня минулого року.

Нагадаємо, у новорічну ніч в Кельні на привокзальній площі сталися напади на жінок. Сотні мешканок міста і туристів повідомили про домаганнях і грабежі, які здійснювали чоловіки "арабської і північноафриканської" зовнішності. За нападами послідували масові протести проти прийому біженців.