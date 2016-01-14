У столиці Індонезії прогриміла серія вибухів, є жертви (фото)

За даними Reuters, один вибух стався поряд з великим торговим центром. Associated Press зазначає, що один з них стався навпроти торгового центру, в районі також знаходяться фешенебельні готелі, посольства і офісні будівлі, пише Росбалт.

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У свою чергу, видання Business Insider пише з посиланням на представника ООН, що один з вибухів прогримів поруч з будівлею організації.

Очевидці між тим заявили про близько шість вибухів у різних частинах Джакарти.

У поліції підозрюють, що причиною вибухів став підрив бомби, проте поки неясно, хто може стояти за нападом, передає BBC. Подробиці події уточнюються.