ЗМІ: теракт у центрі Стамбула здійснив біженець із Саудівської Аравії
Терорист-смертник "Ісламської держави", який скоїв теракт біля Блакитної мечеті в Стамбулі 12 січня, був біженцем з Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, передає "ЄвроПравда". За інформацією видання, терорист-смертник, який вчинив теракт на площі Султанахмет, яка є дуже популярною серед туристів, був ідентифікований як громадянин Саудівської Аравії, який нещодавно звернувся до місцевого управління з міграції з проханням про надання притулку в Туреччині.
Читайте такожТурецька влада: терорист-смертник не був на контролі у спецслужб
Смертник пізнаний як 28-річний Набіль Фадлі, що звернувся з проханням про надання притулку 5 січня.
За даними співрозмовника видання, у міграційний центр Фадлі прибув у супроводі чотирьох чоловіків, яких зараз розшукує поліція.
Особистість терориста вдалося встановити завдяки відбиткам, знятим з фаланги пальця, яку знайшли на місці вибуху.
Раніше повідомлялося, що в ніч на середу в Туреччині затримали підозрюваного в причетності до організації вибуху на площі Султанахмет.
За інформацією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана вибух у Стамбулі зробив сирійський терорист-смертник.
Як повідомляв УНІАН, 12 січня в центрі Стамбула прогримів вибух, в результаті якого загинули 11 осіб, 15 отримали поранення.