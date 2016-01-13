ЗМІ: теракт у центрі Стамбула здійснив біженець із Саудівської Аравії

Про це повідомляє Hurriyet Daily News з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, передає "ЄвроПравда". За інформацією видання, терорист-смертник, який вчинив теракт на площі Султанахмет, яка є дуже популярною серед туристів, був ідентифікований як громадянин Саудівської Аравії, який нещодавно звернувся до місцевого управління з міграції з проханням про надання притулку в Туреччині.

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Смертник пізнаний як 28-річний Набіль Фадлі, що звернувся з проханням про надання притулку 5 січня.

За даними співрозмовника видання, у міграційний центр Фадлі прибув у супроводі чотирьох чоловіків, яких зараз розшукує поліція.

Особистість терориста вдалося встановити завдяки відбиткам, знятим з фаланги пальця, яку знайшли на місці вибуху.

Раніше повідомлялося, що в ніч на середу в Туреччині затримали підозрюваного в причетності до організації вибуху на площі Султанахмет.

За інформацією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана вибух у Стамбулі зробив сирійський терорист-смертник.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня в центрі Стамбула прогримів вибух, в результаті якого загинули 11 осіб, 15 отримали поранення.