Серію вибухів у Джакарті влаштували більше 10 бойовиків, у тому числі смертники

Повідомляється, що число загиблих в результаті серії вибухів в центрі Джакарти зросло до шести осіб, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

За словами одного зі свідків події, передає телеканал TV One, жертвою нападників став щонайменше один співробітник поліції. Також були нанесені великі пошкодження посту поліції, передає Росбалт.

Читайте такожУ столиці Індонезії прогриміла серія вибухів, є жертви

Серія вибухів сталася в центрі міста на парковці неподалік від поліцейського поста, поруч з кафе Starbucks і рестораном Burger King. Один з вибухів стався біля торгового центру «Саринах Тхамрін» у фешенебельному районі міста. Після вибухів на вулиці сталася перестрілка між поліцією і злочинцями.

Як передає Agence France-Presse, вже відомо, що спрацювала бомба. Правоохоронці побоюються, що в місті можуть спрацювати і інші вибухові пристрої.